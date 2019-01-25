PRF prende homem que tentou estuprar mulher dentro de ônibus em Anastácio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na madrugada desta sexta-feira, no km 481 da BR-262 em Anastácio, homem que tentou estuprar uma mulher dentro de um ônibus de turismo.

A vítima, de 48 anos, declarou que vinha de Corumbá com destino a Campo Grande, quando por volta das 3h40min, acordou com um homem passando as mãos em suas pernas e tentando levantar seu vestido. Ao perceber o ato, de imediato, ela gritou com o autor e o afastou com alguns tapas.

Testemunhas ajudaram a mulher, pedindo para o motorista parar o ônibus. Ele parou o veículo na Polícia Militar Ambiental em Anastácio, onde foi acionada a equipe da PRF. O suspeito, de 27 anos tentou fugir, mas foi impedido pela vítima e por outros passageiros.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio.