Casal de idosos tem ferimentos leves em campotamento na BR-419

Casal de idosos teve ferimentos após capotamento na tarde de ontem, na BR-419, entre as cidades de Anastácio e Nioaque. Conforme apurado, as vítimas, o homem de 68 e a mulher de 67 anos, seguiam em um veículo automóvel Gol, quando o veículo saiu da pista e capotou.

A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção, causando o acidente. As vítimas foram socorridas e levadas atendimento médico em Nioaque, mas não correm risco. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para garantir segurança no trânsito.