Casal de idosos tem ferimentos leves em campotamento na BR-419

Região
Acidente aconteceu entre as cidades de Anastácio e Nioaque
Casal de idosos teve ferimentos após capotamento na tarde de ontem, na BR-419, entre as cidades de Anastácio e Nioaque. Conforme apurado, as vítimas, o homem de 68 e a mulher de 67 anos, seguiam em um veículo automóvel Gol, quando o veículo saiu da pista e capotou.
A suspeita é de que o condutor tenha perdido o controle da direção, causando o acidente. As vítimas foram socorridas e levadas atendimento médico em Nioaque, mas não correm risco. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para garantir segurança no trânsito.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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