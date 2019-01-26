Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:10

Buscar

Últimas notícias
X

Acidente

Casal se fere em acidente entre moto e caminhonete na 262, em Dois Irmãos do Buriti

Homem foi socorrido com suspeita de fratura e mulher reclamava de dores

Renan Nucci

Publicado em 26/01/2019 às 08:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
acidente-br-262-5
acidente-br-262-3
acidente-br-262-2
acidente-br-262-4
acidente-br-262-1

Crédito do vídeo: Da Redação

Casal se feriu em acidente de trânsito ocorrido entre o final da tarde e o início da noite de ontem, na rodovia BR-262, em Dois Irmãos do Buriti, perto da rotatória que dá acesso ao distrito de Palmeiras. As vítimas, um rapaz de 22 anos e uma jovem de 25 anos, estavam em uma moto que colidiu com caminhonete durante tentativa de ultrapassagem, conforme informado pela polícia e Corpo de Bombeiros.

Eles transitavam em uma Yamaha Factor 150, quando fizeram a ultrapassagem de um caminhão, no entanto, em seguida atingiram a traseira da caminhonete ocupada por uma família que seguia de Campo Grande para Miranda. Com o impacto, o casal foi atirado ao solo e teve alguns ferimentos, mas nenhum deles grave.

De acordo como foi divulgado pelos bombeiros, o piloto da moto foi socorrido com suspeita de fratura na clavícula direita e escoriações no pé esquerdo. A mulher teve algumas escoriações e reclamava de dores na região lombar. Ambos foram resgatados e encaminhados para atendimento médico. Autoridades acreditam que o sol tenha atrapalhado a visão do piloto da moto, resultando no acidente.

VÍDEO

Veja mais fotos abaixo:

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo