Com carro, estudante passa por cima da cabeça e mata namorada

O estudante Hugo Henrique Perin, de 24 anos, passou com o carro que dirigia sobre a cabeça da atual companheira, Rayanne Dias Moreira, de 21 anos. A vítima morreu na hora. O acidente ocorreu por volta das 23h de sexta-feira (26) na Avenida Brasil, na região central de Eldorado. Equipes da Polícia Civil estão em busca do paradeiro do rapaz, que fugiu após o acidente.

Segundo o delegado Pablo Reis, os dois teriam se desentendido nos últimos dias. Ontem, Rayanne encontrou o rapaz abastecendo o carro e decidiu ir atrás dele.

Em determinado momento a mulher perdeu o controle da moto e o rapaz passou por cima da cabeça dela. O capacete que Rayanne ficou rachado. A polícia ainda investiga como ocorreu o acidente antes de Hugo jogar o carro contra a vítima e trata o caso como feminicídio.

Durante a investigação, a polícia encontrou duas armas de fogo na casa do rapaz, uma de calibre 9 mm e outra de calibre 22. O delegado informou ainda que o rapaz é conhecido da polícia. Ele estava preso há cerca de quatro meses por tráfico de drogas.