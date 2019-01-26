Jovens matam trabalhador rural a pauladas durante assalto em fazenda

Fronteira
Suspeitos foram presos tentando entrar no Paraguai
O trabalhador rural Eloir José Pelizzaro foi morto a pauladas por jovens na madrugada dessa sexta-feira (25), em sua propriedade, Fazenda Rodeio Bonito, localizada no município de Iguatemi, região sul do Estado. A polícia não divulgou a idade dos suspeitos, mas de acordo com testemunhas, ambos seriam menores.
Conforme o portal Itudo, os suspeitos teriam levado vários objetos do produtor rural, que era de Palotina, Paraná e fugiram com o veículo da vítima para o Paraguai.
Segundo a polícia, os jovens já tinham passagens por inúmeros crimes. Ao tentar fuga ao país vizinho, eles acabaram presos pela Polícia Nacional do Paraguai, conduzindo o veículo roubado, com pertences e dinheiro da vítima.
Os jovens foram apreendidos e indiciados pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS