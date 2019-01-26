Jovens matam trabalhador rural a pauladas durante assalto em fazenda

O trabalhador rural Eloir José Pelizzaro foi morto a pauladas por jovens na madrugada dessa sexta-feira (25), em sua propriedade, Fazenda Rodeio Bonito, localizada no município de Iguatemi, região sul do Estado. A polícia não divulgou a idade dos suspeitos, mas de acordo com testemunhas, ambos seriam menores.

Conforme o portal Itudo, os suspeitos teriam levado vários objetos do produtor rural, que era de Palotina, Paraná e fugiram com o veículo da vítima para o Paraguai.

Segundo a polícia, os jovens já tinham passagens por inúmeros crimes. Ao tentar fuga ao país vizinho, eles acabaram presos pela Polícia Nacional do Paraguai, conduzindo o veículo roubado, com pertences e dinheiro da vítima.

Os jovens foram apreendidos e indiciados pelo crime de latrocínio, roubo seguido de morte.