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PM prende homem de 21 anos com furtada em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 28/01/2019 às 15:17

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Sexta-feira (25), por volta das 19 horas, uma equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem de 21 anos de idade que circulava com uma motocicleta furtada em Aquidauana.

A guarnição de Força Tática realizava rondas ostensivas e preventivas por dentre o bairro Cristo Rei, durante tal patrulhamento foi avistado uma motocicleta Honda Titan de cor preta, sendo o condutor ao perceber a presença policial militar, tentou empreender fuga, mas não obteve êxito sendo abordado em seguida.

Após abordagem, foi feita a checagem da placa da motocicleta, mas constatou ser de outro veículo, sendo verificado também que o chassi e numeração do motor se encontrava raspado. O condutor não possuía CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e além disso não portava documento da referida motocicleta.

Ao ser indagado onde tinha adquirido a motocicleta, o indivíduo relatou que havia comprado por um determinado site da internet. Dessa maneira, o autor foi encaminhado até a Delegacia de Polícia local, comparecendo também o proprietário da motocicleta que havia registrado ocorrência de furto no mês de setembro/2018, relatando que na data do registro ele tinha sido informado pela ex companheira do autor que a motocicleta estaria em posse de seu ex, onde o mesmo entrou em contato com a vítima, pedindo uma quantia em dinheiro para que devolvesse a motocicleta, sendo que a vítima depositou parte do pedido, não sendo devolvida a moto até ser abordado pela equipe policial.

À luz dos fatos, esse jovem ficou detido na Delegacia de Polícia local, para que sejam tomadas medidas pertinentes ao caso.

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