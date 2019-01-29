Acidente entre caminhonete e moto deixa dois homens feridos em Anastácio

Trânsito
Moto estava em situação irregular e foi apreendida pela PM
Dois homens se feriram em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta terça-feira, em Anastácio.
As vítimas, de 42 e 52 anos, estavam em uma moto modelo Honda Biz que bateu na traseira de uma caminhonete ocupada por um casal, na Rua Índio Neco, na Vila Umbelina.
Conforme apurado, os dois homens sofreram queda, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levados ao hospital. Os ocupantes da caminhonete nada sofreram.
Como a moto estava com a documentação irregular, com muitos débitos, segundo a equipe de Trânsito da Polícia Militar, o veículo foi apreendido e encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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