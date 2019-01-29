Acidente entre caminhonete e moto deixa dois homens feridos em Anastácio

Dois homens se feriram em acidente de trânsito ocorrido no final da tarde desta terça-feira, em Anastácio.

As vítimas, de 42 e 52 anos, estavam em uma moto modelo Honda Biz que bateu na traseira de uma caminhonete ocupada por um casal, na Rua Índio Neco, na Vila Umbelina.

Conforme apurado, os dois homens sofreram queda, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levados ao hospital. Os ocupantes da caminhonete nada sofreram.

Como a moto estava com a documentação irregular, com muitos débitos, segundo a equipe de Trânsito da Polícia Militar, o veículo foi apreendido e encaminhado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).