Homem é preso em Aquidauana com moto furtada no dia 7 em Anastácio

Um homem de 26 anos de idade foi preso volta das 18 horas de ontem (28), pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Aquidauana, após ser flagrado em posse de uma motocicleta que havia sido furtada no último dia 07 deste mês, próxima a uma conveniência de bebidas, em Anastácio. Na ocasião, o proprietário do veículo registrou um boletim de ocorrência informando o crime.

O êxito da guarnição de serviço em localizar o veículo se deu por conta de uma denúncia anônima recebida de uma testemunha. No local indicado (Bairro Afonso Paim, em Anastácio), os policiais militares encontraram a motocicleta Honda de cor vermelha, escondida dentro da residência. Questionado sobre o veículo, o proprietário disse que um certo “amigo”, teria deixado ali e que buscaria depois.

Por se tratar de um veículo furtado, o morador foi preso pelo crime de “Receptação”, sendo entregue, juntamente com a motocicleta, à Delegacia de Polícia para todas as providências.