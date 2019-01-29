PM prende homem com maconha durante ronda nos Altos de Anastácio

Portando uma porção de maconha, um homem de 36 anos de idade foi preso na tarde de ontem (28), depois de uma série de rondas e abordagens realizadas pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Altos de Anastácio.

Por volta das 14 horas, tal indivíduo caminhava pela calçada e, ao avistar a presença da guarnição de serviço da Polícia Militar, tentou, sem sucesso, dispensar um pequeno pacote no chão. Durante a abordagem foi constatado que tal produto se tratava de uma porção de maconha.

À luz dos fatos, o referido homem foi preso em entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.