Homem de 44 anos é encontrado morto às margens da BR-419, em Anastácio

Investigações
O corpo estava pendurado em uma árvore
Homem identificado apenas como Marcos Antônio, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, em Anastácio. O corpo estava pendurado em uma árvore localizada às margens da BR-419, a cerca de dois quilômetros da rotatória de acesso ao município de Nioaque. A Polícia Civil investiga se o caso é homicídio ou suicídio.
Conforme a perícia, a suspeita é de que ele estivesse no local há cerca de cinco dias, com base no estado de decomposição do corpo, que foi recolhido e encaminhado para análises no Instituto Médico Legal (IML). A vítima portava documentos e não apresentava sinais aparentes de violência. O corpo estava preso por uma fita de cetim. O caso é investigado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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