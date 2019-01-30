Homem de 44 anos é encontrado morto às margens da BR-419, em Anastácio

Homem identificado apenas como Marcos Antônio, de 44 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira, em Anastácio. O corpo estava pendurado em uma árvore localizada às margens da BR-419, a cerca de dois quilômetros da rotatória de acesso ao município de Nioaque. A Polícia Civil investiga se o caso é homicídio ou suicídio.

Conforme a perícia, a suspeita é de que ele estivesse no local há cerca de cinco dias, com base no estado de decomposição do corpo, que foi recolhido e encaminhado para análises no Instituto Médico Legal (IML). A vítima portava documentos e não apresentava sinais aparentes de violência. O corpo estava preso por uma fita de cetim. O caso é investigado.