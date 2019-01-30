PRF recupera reboque tipo baú adulterado na BR-262, em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira, em Miranda, um reboque com adulterações em seu chassi.

Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional do Guaicurus, na BR-262 km 602, quando abordaram um caminhão M.Benz/ LS 1634, com placas de Guarulhos/SP, tracionando o reboque Reb/Antonini do tipo baú, com placas de São Paulo/SP.

O motorista se mostrou nervoso com a abordagem da equipe, que desconfiados, realizaram uma fiscalização detalhada nos veículos. O reboque tinha adulteração na numeração do chassi.

Questionado, o condutor, de 71 anos, seguia para São Paulo/SP e desconhecia o fato do reboque ser adulterado.

O homem e o veículo foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil em Miranda.