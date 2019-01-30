PRF recupera reboque tipo baú adulterado na BR-262, em Miranda

Flagrante
O reboque tinha adulteração na numeração do chassi
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na manhã desta quarta-feira, em Miranda, um reboque com adulterações em seu chassi.
Os policiais fiscalizavam na Unidade Operacional do Guaicurus, na BR-262 km 602, quando abordaram um caminhão M.Benz/ LS 1634, com placas de Guarulhos/SP, tracionando o reboque Reb/Antonini do tipo baú, com placas de São Paulo/SP.
O motorista se mostrou nervoso com a abordagem da equipe, que desconfiados, realizaram uma fiscalização detalhada nos veículos. O reboque tinha adulteração na numeração do chassi.
Questionado, o condutor, de 71 anos, seguia para São Paulo/SP e desconhecia o fato do reboque ser adulterado.
O homem e o veículo foram encaminhados a Delegacia da Polícia Civil em Miranda.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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