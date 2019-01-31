Ao averiguar pesca ilegal no rio Aquidauana, PMA prende homem com arma

Policiais Militares Ambientais de Campo Grande receberam denúncia de que na região da Barra do Ceroula, estaria ocorrendo pesca ilegal no rio Aquidauana ontem (30). No local da denúncia onde estaria ocorrendo o crime, a PMA conseguiu o endereço em Campo Grande, de onde estaria o veículo caminhonete GM/S10 usado pelo possível infrator, mas não encontrou pescado com o suspeito, apesar de haver uma caixa de isopor na carroceria da camionete.

Em vistoria no veículo, a PMA localizou uma arma de fogo, pistola Taurus, calibre 380, com três carregadores e seis munições intactas. O infrator não possuía documentação legal, apenas o registro em nome de outra pessoa. A PMA apreendeu a arma, carregadores e munições.

O infrator (41), residente em Campo Grande, recebeu voz de prisão e foi conduzido à 7ª Delegacia de Polícia Civil da Capital, onde ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. A pena prevista é de um a três anos de detenção.