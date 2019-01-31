Homem é preso por deixar égua ferida, presa sem água e sem alimento

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Corumbá foi acionada ontem (30) à tarde, em virtude de situação de maus-tratos a uma égua. A PMA foi ao local, no bairro Cristo Redentor, e verificou que o animal estava amarrado em um terreno baldio sem água e sem alimento, extremamente debilitado e com ferimentos pelo corpo, devido ao uso de equipamentos para puxar carroça.

O infrator de 60 anos residente em Corumbá e proprietário do animal foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00. O autuado também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. O infrator foi notificado a encaminhar o animal a um médico veterinário para devido tratamento e foi proibido de usar o cavalo para puxar carroça até que restabeleça a saúde por completo.