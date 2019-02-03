Identificado, corpo encontrado decapitado é de jovem de 24 anos

Violência
Homem estava com as mãos amarradas para trás e cabeça foi encontrada há alguns metros.
O corpo encontrado decapitado na manhã de sábado (2) no Bairro Aeroporto, em Corumbá –a 419 km de Campo Grande–, foi identificado como Gerson Surubi Arteaga, de 24 anos.
Uma mulher é quem teria encontrado o rapaz. Conforme informações do portal Diário Corumbaense, ela teria saído para catar lenha quando avistou o homem no chão, no cruzamento das Ruas Alan Kardec e Duque de Caxias.
Em seguida, a moça avisou a sogra, que foi até o local e chamou o suspeito. “Como ele não levantou andei mais um pouco e percebi que estava morto e sem a cabeça”, conta.
O local, segundo a polícia é de difícil acesso. Uma faca foi encontrada próximo do corpo da vítima, que ainda estava com as mãos amarradas para trás.
O corpo foi levado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e foi reconhecido por familiares já na noite de sábado. A Polícia Civil investiga o caso para saber se um “acerto de contas” motivou a execução e chegar à autoria do crime.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS