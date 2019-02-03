Motociclista embriagado tenta fugir da Rotai em Aquidauana, sofre acidente e acaba preso

Homem de 25 anos foi preso em flagrante pela Rotai da Polícia Militar de Aquidauana na madrugada deste domingo, por pilotar embriagado e por não ter carteira de habilitação. Durante abordagem, ele tentou fugir, mas acabou sofrendo queda. Ele estava bastante agressivo e exaltado, e foi necessário uso de algemas.

Segundo boletim de ocorrência, durante rondas pelo Nova Aquidauana, policiais se depararam com o rapaz em atitudes suspeitas e decidiram abordá-lo. No entanto, ele não obedeceu e fugiu com sua Honda CG 125. Apesar das ordens, ele só parou depois de cair na Rua Cid Chebel, onde detido pela equipe.

Durante averiguações, foi constatado que ele estava em visível estado de embriaguez, com olhos avermelhados, odor etílico, fala alterada e vestes desalinhadas. Além disso, ele não tinha CNH e a placa da moto era artesanal. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e teve o veículo apreendido.