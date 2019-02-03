Mulher é presa depois de xingar PMs que atendiam ocorrência de briga

Jovem de 25 anos foi presa depois de desacatar policiais militares que atendiam ocorrência de briga em uma festa realizada na madrugada deste domingo, em residência localizada na Rua Índio Neco, na Vila Umbelina, em Anastácio. Ela ofendeu a equipe de serviço com palavras de baixo calão e disse que eles nunca apareciam quando eram acionados.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informação de que no local havia uma briga generalizada envolvendo participantes de uma festa de aniversário. Chegando ao local, a equipe foi recebida pela mulher que afirmou que tudo não passou de uma discussão. Em seguida, ela passou a agredir verbalmente os policiais e disse ter sido agredida pelo tio.

Por conta do desacato, ela acabou detida e foi preciso o uso de algemas para contê-la, pois ela estava visivelmente alterada, tanto que, ao entrar no compartimento de presos da viatura, deu chutes nos policiais. Diante dos fatos, ela foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuada por desacato. Em seguida a mulher foi ouvida e liberada.