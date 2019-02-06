Em 7 dias, PM apreende mais de 3 toneladas de drogas e recupera 46 veículos em MS

Com o objetivo de prevenir e reprimir atos criminosos e proporcionar mais segurança para população sul-mato-grossense a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) intensifica rondas, abordagens a veículos e pessoas suspeitas, fiscalizações de trânsito urbano, vigilância ambiental e barreiras policiais nas rodovias em todo o Estado. Conforme balanço, nos últimos sete dias, a corporação apreendeu mais de três toneladasde drogas e recuperou 46 veículos.

O levantamento aponta ainda que entre os dias 28 e 3 de fevereiro, foram abordadas 21.993 pessoas e 12.397 veículos. O trabalho desenvolvido neste período resultou na prisão de 89 foragidos da Justiça e apreensão de 1.696 pacotes de cigarros.

Também foram apreendidas 11 armas de fogo, 514 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 428 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e ainda 2.058 autos de infração lavrados.

Segundo o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, as equipes da polícia militar estão empenhadas, diuturnamente, para melhor servir à sociedade, buscando manter a ordem e a segurança de todos. “As nossas ações estão sendo executadas com objetivo de reduzir os índices de criminalidade e, sobretudo levar tranquilidade para os cidadãos”.

Confira os resultados do Balanço Semanal:

ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL

Pessoas Abordadas 21.993

Veículos abordados 12.397

Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) 46

Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito 428

Armas de Fogo apreendidas 11

Capturas de foragidos 89

Pessoas conduzidas às delegacias 514

Notificações Ambientais 4

Autos de Infração de trânsito lavrados 2.058

Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) 3.165,930

Cigarros apreendidos (pacotes) 1.696