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Em 7 dias, PM apreende mais de 3 toneladas de drogas e recupera 46 veículos em MS

Também foram apreendidas 11 armas de fogo e 514 pessoas levadas as delegacias da Polícia Civil

Daniele Valentin

Publicado em 06/02/2019 às 18:18

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Com o objetivo de prevenir e reprimir atos criminosos e proporcionar mais segurança para população sul-mato-grossense a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) intensifica rondas, abordagens a veículos e pessoas suspeitas, fiscalizações de trânsito urbano, vigilância ambiental e barreiras policiais nas rodovias em todo o Estado. Conforme balanço, nos últimos sete dias, a corporação apreendeu mais de três toneladasde drogas e recuperou 46 veículos.
 
O levantamento aponta ainda que entre os dias 28 e 3 de fevereiro, foram abordadas 21.993 pessoas e 12.397 veículos. O trabalho desenvolvido neste período resultou na prisão de 89 foragidos da Justiça e apreensão de 1.696 pacotes de cigarros.
 
Também foram apreendidas 11 armas de fogo, 514 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 428 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e ainda 2.058 autos de infração lavrados.
 
Segundo o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, as equipes da polícia militar estão empenhadas, diuturnamente, para melhor servir à sociedade, buscando manter a ordem e a segurança de todos. “As nossas ações estão sendo executadas com objetivo de reduzir os índices de criminalidade e, sobretudo levar tranquilidade para os cidadãos”.
 
Confira os resultados do Balanço Semanal:
 
ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL
Pessoas Abordadas 21.993
Veículos abordados 12.397
Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) 46
Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito 428
Armas de Fogo apreendidas 11
Capturas de foragidos 89
Pessoas conduzidas às delegacias 514
Notificações Ambientais 4
Autos de Infração de trânsito lavrados 2.058
Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) 3.165,930
Cigarros apreendidos (pacotes) 1.696
 

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