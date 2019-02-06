Padrasto que matou jovem no Nova Aquidauana é preso em Campo Grande

Policial
Maurício será trazido para a delegacia de Aquidauana onde ocorre a investigação do caso.
A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na tarde desta quarta-feira (6) Maurício Marques de 65 anos. Ele é o principal suspeito de matar o enteado Manoel Roja de Lima, de 19 anos. A prisão contou com o apoio de policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) de Campo Grande.
A prisão preventiva já havia sido decretada pela Justiça e nesta tarde ação conjunta entre a Polícia Civil de Aquidauana e a Especializada da Capital cumpriu o mandado judicial.
Maurício será trazido para a delegacia de Aquidauana onde ocorre a investigação do caso.
Caso – Manoel Roja de Lima, 19 anos, foi assassinado com uma facada no tórax, na noite de 27 de janeiro em uma residência no bairro Nova Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, Maurício e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas durante um churrasco de família quando começaram a discutir.
Ao verificar a situação, a mãe encontrou Manoel caído na varanda já ferido. Enquanto isso, Mauricio fugiu deixando a arma usado no crime – uma faca de açougueiro, com lamina de 30 centímetros - em cima da mesa.
Os bombeiros e a polícia foram chamados, mas quando chegaram no local o jovem já estava morto.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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