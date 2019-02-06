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Padrasto que matou jovem no Nova Aquidauana é preso em Campo Grande

Maurício será trazido para a delegacia de Aquidauana onde ocorre a investigação do caso.

Daniele Valentin

Publicado em 06/02/2019 às 18:00

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A Polícia Civil de Aquidauana prendeu na tarde desta quarta-feira (6) Maurício Marques de 65 anos. Ele é o principal suspeito de matar o enteado Manoel Roja de Lima, de 19 anos. A prisão contou com o apoio de policiais da DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) de Campo Grande.

A prisão preventiva já havia sido decretada pela Justiça e nesta tarde ação conjunta entre a Polícia Civil de Aquidauana e a Especializada da Capital cumpriu o mandado judicial.

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Maurício será trazido para a delegacia de Aquidauana onde ocorre a investigação do caso.

Caso – Manoel Roja de Lima, 19 anos, foi assassinado com uma facada no tórax, na noite de 27 de janeiro em uma residência no bairro Nova Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, Maurício e a vítima ingeriam bebidas alcoólicas durante um churrasco de família quando começaram a discutir.

Ao verificar a situação, a mãe encontrou Manoel caído na varanda já ferido. Enquanto isso, Mauricio fugiu deixando a arma usado no crime – uma faca de açougueiro, com lamina de 30 centímetros - em cima da mesa.

Os bombeiros e a polícia foram chamados, mas quando chegaram no local o jovem já estava morto.

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