PF vai às ruas de MS contra rede que distribui vídeos com estupros de crianças

Operação
Equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda e Naviraí
A Polícia Federal está nas ruas de cinco cidades de Mato Grosso do Sul em operação contra rede de distribuição de arquivos contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda e Naviraí.
A Operação Inocência Violada tem objetivo de combater o armazenamento e compartilhamento destes arquivos que contém, segundo a PF, cenas de “sexo explícito”.
A ação é resultado de investigação que começou em abril de 2018, a partir de monitoramento pela internet. Os investigadores identificaram pessoas que estariam acessando arquivo com as imagens do estupros.
Os materiais apreendidos e possíveis presos em flagrante serão conduzidos às sedes da Polícia Federal em Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.
A PF não divulgou mais detalhes e marcou coletiva de imprensa para as 10h.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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