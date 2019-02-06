PF vai às ruas de MS contra rede que distribui vídeos com estupros de crianças

A Polícia Federal está nas ruas de cinco cidades de Mato Grosso do Sul em operação contra rede de distribuição de arquivos contendo pornografia envolvendo crianças e adolescentes. Equipes cumprem 11 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Chapadão do Sul, Jardim, Miranda e Naviraí.



A Operação Inocência Violada tem objetivo de combater o armazenamento e compartilhamento destes arquivos que contém, segundo a PF, cenas de “sexo explícito”.

A ação é resultado de investigação que começou em abril de 2018, a partir de monitoramento pela internet. Os investigadores identificaram pessoas que estariam acessando arquivo com as imagens do estupros.

Os materiais apreendidos e possíveis presos em flagrante serão conduzidos às sedes da Polícia Federal em Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

A PF não divulgou mais detalhes e marcou coletiva de imprensa para as 10h.