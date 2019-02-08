Foragido tenta esconder rosto e é preso no Bairro Alto

Um homem de 44 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso ontem (7) por uma equipe de Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar em Aquidauana.

Equipe percebeu a atitude suspeita do homem, que tentou esconder seu rosto, assim que viu os policiais militares e abordagem ocorreu no Bairro Alto.

Durante checagem do nome no Sistema Oficial da Segurança Pública, foi constatado um mandado de prisão em aberto.

O homem foi capturado e entregue à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.