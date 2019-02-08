PM de Aquidauana recupera caminhão F4000 furtado na Capital

Policial
Publicação e compartilhamentos na internet ajudaram na ação policial
A Polícia Militar de Aquidauana recuperou nesta quinta-feira (7) um caminhão Ford F4000 na Vila Pinheiro. O veículo estava estacionado em frente a uma marcenaria e havia sido furtado em Campo Grande. Conforme a polícia, a ação foi possível após denúncia da população.
De acordo com o proprietário, o veículo estava estacionado em frente à sua casa, quando foi levado. A imagem do caminhão passou a circular na redes sociais e, um dia depois do crime, uma das pessoas reconheceu o modelo da foto estacionado no pátio de uma marcenaria da Vila Pinheiro.
Policiais do 7º Batalhão PM foram informados e equipe da Radiopatrulha foi até o local. O dono do estabelecimento disse que o veículo foi deixado no local em sua ausência e pensou que era de um de seus clientes, pois também reforma carrocerias.
O caminhão foi recuperado e entregue na delegacia de Polícia Civil.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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