Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:14

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

PM de Aquidauana recupera caminhão F4000 furtado na Capital

Publicação e compartilhamentos na internet ajudaram na ação policial

Daniele Valentin

Publicado em 08/02/2019 às 15:44

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou nesta quinta-feira (7) um caminhão Ford F4000 na Vila Pinheiro. O veículo estava estacionado em frente a uma marcenaria e havia sido furtado em Campo Grande. Conforme a polícia, a ação foi possível após denúncia da população.

De acordo com o proprietário, o veículo estava estacionado em frente à sua casa, quando foi levado. A imagem do caminhão passou a circular na redes sociais e, um dia depois do crime, uma das pessoas reconheceu o modelo da foto estacionado no pátio de uma marcenaria da Vila Pinheiro.

Policiais do 7º Batalhão PM foram informados e equipe da Radiopatrulha foi até o local. O dono do estabelecimento disse que o veículo foi deixado no local em sua ausência e pensou que era de um de seus clientes, pois também reforma carrocerias.

O caminhão foi recuperado e entregue na delegacia de Polícia Civil.

 

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo