PM de Aquidauana recupera caminhão F4000 furtado na Capital

A Polícia Militar de Aquidauana recuperou nesta quinta-feira (7) um caminhão Ford F4000 na Vila Pinheiro. O veículo estava estacionado em frente a uma marcenaria e havia sido furtado em Campo Grande. Conforme a polícia, a ação foi possível após denúncia da população.

De acordo com o proprietário, o veículo estava estacionado em frente à sua casa, quando foi levado. A imagem do caminhão passou a circular na redes sociais e, um dia depois do crime, uma das pessoas reconheceu o modelo da foto estacionado no pátio de uma marcenaria da Vila Pinheiro.

Policiais do 7º Batalhão PM foram informados e equipe da Radiopatrulha foi até o local. O dono do estabelecimento disse que o veículo foi deixado no local em sua ausência e pensou que era de um de seus clientes, pois também reforma carrocerias.

O caminhão foi recuperado e entregue na delegacia de Polícia Civil.