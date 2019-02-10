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PM aprende arma de fogo e munições de pescador no rio Aquidauana

Se identificado, o infrator poderá ser autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e por pesca predatória

Daniele Valentin

Publicado em 10/02/2019 às 09:30

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Policiais Militares Ambientais de Campo Grande fiscalizavam o Rio Aquidauana, na região da Ponte do Grego, em Terenos, quando um pescador às margens do rio fugiu e abandonou petrechos de pesca, arma e munições. A Polícia Militar se aproximava para uma abordagem e apreendeu o armamento.

O pescador percebeu a aproximação dos Policiais Militares para abordá-lo e fugiu pela mata. Foram encontradas duas varas de pesca com molinete e uma mochila, onde havia uma arma de fogo do tipo garrucha, calibre 22 e três munições intactas do mesmo calibre.

Os petrechos de pesca foram encaminhados para o Batalhão de Polícia Militar Ambiental em Campo Grande. A arma foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, que investigará a autoria dos crimes. 

Se identificado, o infrator poderá ser autuado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e por pesca predatória. A pena prevista é de um a três anos de detenção para cada crime

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