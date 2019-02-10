PM é executado com 5 tiros na cabeça em lanchonete

O soldado da Polícia Militar Juciel Rocha Professor foi morto com ao menos cinco tiros na cabeça na madrugada deste domingo (10). O crime ocorreu em uma lanchonete de Maracaju, a 194 km de Aquidauana.

Juciel estava no local com amigos e a namorada, quando foi atingido pelos tiros na cabeça. O passageiro da motocicleta desceu sem tirar o capacete e seguiu diretamente para o PM.

A vítima estava de costas para o autor e não teve tempo de reagir. Após os disparos, os criminosos fugiram.

Segundo a assessoria do Batalhão de Choque, foram identificados cinco envolvidos no crime.

O autor dos disparos se entregou na delegacia de polícia da cidade e um segundo envolvido no crime, que estava com a moto usada na execução, entrou em confronto com policiais do Choque e Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e morreu.

Um terceiro envolvido foi preso pela PM e outros dois Polícia Civil. Durante as buscas, o Choque recebeu apoio do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), além das polícias Civil e Militar.