Jovem tenta roubar carreta e morre em troca de tiros com o Choque

Falso frete
Dupla de comparsas se preparava para continuar ação criminosa, mas foi presa no Bairro Marajoara em Campo Grande
Um jovem de 24 anos, identificado com Thiago de Souza Silva morreu durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na BR-262 em Terenos. Com a ajuda de dois comparsas, Thiago tentou roubar uma carreta na manhã desta quinta-feira (14), durante o golpe do "falso frete".
O Batalhão de Choque da Polícia Militar recebeu informação de que no posto de combustíveis do Indubrasil, um homem suspeito teria embarcado no banco carona de um conjunto Reboque Volvo e semirreboque tipo prancha.
Um denunciante anônimo decidiu ligar para a polícia, pois pouco antes no banheiro do posto ouviu uma ligação telefônica do suspeito dizendo que “em 20km amarraria o frango e que os comparsas poderiam subir para levar bruta”.
Uma equipe seguiu para a saída de Terenos e em dez quilômetros de rodovia viu a carreta. Os policiais deram sinal luminoso e som na tentativa de abordagem, mas o condutor aumentou a velocidade. Os militares ultrapassaram a carreta e o motorista freou bruscamente.
Conforme o boletim de ocorrência, o condutor da carreta desceu em direção aos policiais e Thiago desceu atirando. O suspeito foi baleado e morreu na Upa (Unidade de Pronto Atendimento), da Vila Almeida.
À polícia, o condutor da carreta disse que o frete era para ter ocorrido ontem, mas os contratantes adiaram para hoje. A vítima percebeu que Thiago falava ao telefone com pelo menos duas pessoas, que foram localizadas no Bairro Marajoara e identificadas como Caique dos Santos Benites e Walbert dos Santos Silva, ambos de 21 anos.
A dupla admitiu que participaria do roubo por R$ 2 mil, cada um. Walbert iria conduzir a carreta e Caique na manutenção da vítima sob cárcere. O ponto de encontro seria a entrada da estrada da Ponte do Grego.
A dupla foi presa e deve responder por roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS