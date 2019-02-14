Jovem tenta roubar carreta e morre em troca de tiros com o Choque

Um jovem de 24 anos, identificado com Thiago de Souza Silva morreu durante troca de tiros com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, na BR-262 em Terenos. Com a ajuda de dois comparsas, Thiago tentou roubar uma carreta na manhã desta quinta-feira (14), durante o golpe do "falso frete".

O Batalhão de Choque da Polícia Militar recebeu informação de que no posto de combustíveis do Indubrasil, um homem suspeito teria embarcado no banco carona de um conjunto Reboque Volvo e semirreboque tipo prancha.

Um denunciante anônimo decidiu ligar para a polícia, pois pouco antes no banheiro do posto ouviu uma ligação telefônica do suspeito dizendo que “em 20km amarraria o frango e que os comparsas poderiam subir para levar bruta”.

Uma equipe seguiu para a saída de Terenos e em dez quilômetros de rodovia viu a carreta. Os policiais deram sinal luminoso e som na tentativa de abordagem, mas o condutor aumentou a velocidade. Os militares ultrapassaram a carreta e o motorista freou bruscamente.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor da carreta desceu em direção aos policiais e Thiago desceu atirando. O suspeito foi baleado e morreu na Upa (Unidade de Pronto Atendimento), da Vila Almeida.

À polícia, o condutor da carreta disse que o frete era para ter ocorrido ontem, mas os contratantes adiaram para hoje. A vítima percebeu que Thiago falava ao telefone com pelo menos duas pessoas, que foram localizadas no Bairro Marajoara e identificadas como Caique dos Santos Benites e Walbert dos Santos Silva, ambos de 21 anos.

A dupla admitiu que participaria do roubo por R$ 2 mil, cada um. Walbert iria conduzir a carreta e Caique na manutenção da vítima sob cárcere. O ponto de encontro seria a entrada da estrada da Ponte do Grego.

A dupla foi presa e deve responder por roubo, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.