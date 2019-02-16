Após foto no Facebook, PMA localiza e multa caçador de jacaré

Policiais Militares Ambientais autuaram um caçador de 41 anos de Campo Grande por abate de jacaré, considerado animal silvestre. A equipe da PMA chegou até o infrator devido postagens da caça em redes sociais.

Os militares localizaram o endereço do caçador que afirmou ter abatido o animal no mês de janeiro, em uma represa no assentamento Eldorado próximo a Sidrolândia, onde possui um lote.

Devido ao tempo do abate, a polícia não encontrou nenhum vestígio da caça. O infrator residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente por caça ilegal de animal silvestre e multado em R$ 500.

A pena para o crime de caça é de seis meses a um ano de detenção.