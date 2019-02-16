Dono de conveniência é preso por clonar placa de viatura da Receita Federal

Dono de uma conveniência em Umuarama, Paraná, foi preso ontem (15) por clonar um veículo oficial da Receita Federal de Naviraí. No local, os policiais ainda apreenderam vários produtos de origem importada sem comprovantes de pagamento de impostos.

A Polícia Federal de Naviraí deflagrou a Operação Car Fake, que investigava a clonagem de um veículo oficial da Receita Federal do Brasil. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juiz da I Vara Federal de Naviraí, sendo um deles em na conveniência Monster na cidade de Umuarama/PR.

No local se localizou grande quantidade de produtos objeto descaminho. O proprietário de 51 anos foi preso em flagrante por apresentação de documento falso aos policiais federais e por adulterar sinal de veículo automotor, uma vez que utilizava placa pertencente à carro oficial da RFB.

Estima-se que a operação, que contou com o apoio da Receita Federal, tenha evitado considerável prejuízo aos cofres públicos. O preso e o carro foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí/MS.