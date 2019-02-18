Adolescente é suspeita de matar filha recém-nascida em Nova Andradina

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na madrugada desta segunda-feira (18), suspeita de matar a filha recém-nascida, de apenas 21 dias, na Vila Operária, em Nova Andradina.

Conforme o Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi solicitado em uma residência na rua Elzio Gonçalves, onde a menor havia surtado e asfixiado sua filha recém-nascida.

A mãe adolescente foi levada ao Hospital Regional e posteriormente encaminhada a Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante por homicídio.

O corpo da bebê foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Nova Andradina.