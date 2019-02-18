Adolescente é suspeita de matar filha recém-nascida em Nova Andradina

Policial
Jovem foi levada ao Hospital Regional e posteriormente encaminhada a delegacia de Polícia Civil
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida na madrugada desta segunda-feira (18), suspeita de matar a filha recém-nascida, de apenas 21 dias, na Vila Operária, em Nova Andradina.
Conforme o Jornal da Nova, o Corpo de Bombeiros foi solicitado em uma residência na rua Elzio Gonçalves, onde a menor havia surtado e asfixiado sua filha recém-nascida.
A mãe adolescente foi levada ao Hospital Regional e posteriormente encaminhada a Delegacia de Polícia, onde foi autuada em flagrante por homicídio.
O corpo da bebê foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Nova Andradina.
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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