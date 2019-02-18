Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 20:16

Buscar

Últimas notícias
X

Três Lagoas

Polícia Federal faz segunda maior apreensão de cocaína da história de MS

Toda a droga, que somou 954 quilos estava em um galpão na BR-158 e seria levada para SP

Daniele Valentin

Publicado em 18/02/2019 às 13:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Federal de Três Lagoas apreendeu 954 quilos de cocaína, a segunda maior apreensão de cocaína registrada na história de Mato Grosso do Sul. O valor estimado da droga é de R$ 30 milhões - que poderia chegar a R$ 60 milhões depois da venda no varejo.

A primeira maior foi feita pela PF de Corumbá, em 2015, e somou 1,5 tonelada. Em janeiro deste ano a PRF havia apreendido 940 quilos encontrados em um carro de luxo em Ponta Porã.

A apreensão de agora ocorreu durante operação da PF. Seis membros de uma organização criminosa foram presos e quatro veículos utilizados para a entrega no entorpecente - três caminhões e um carro de passeio - apreendidos.

A operação se estendeu por todo o fim de semana, desde sexta-feira, 15, quando os policiais federais receberam informações anônimas sobre traficantes de entorpecentes. 

De posse das informações, equipe de policiais fizeram diligências na região da BR-158, onde conseguiram desmantelar a rede de tráfico de cocaína.

Seis pessoas foram presas: dois motoristas autônomos, um comerciante e três auxiliares de serviços gerais de um dos presos. Todos os presos eram naturais de MS e estão à disposição da Justiça.
 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Publicidade

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo