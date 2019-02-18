Polícia Federal faz segunda maior apreensão de cocaína da história de MS

A Polícia Federal de Três Lagoas apreendeu 954 quilos de cocaína, a segunda maior apreensão de cocaína registrada na história de Mato Grosso do Sul. O valor estimado da droga é de R$ 30 milhões - que poderia chegar a R$ 60 milhões depois da venda no varejo.

A primeira maior foi feita pela PF de Corumbá, em 2015, e somou 1,5 tonelada. Em janeiro deste ano a PRF havia apreendido 940 quilos encontrados em um carro de luxo em Ponta Porã.

A apreensão de agora ocorreu durante operação da PF. Seis membros de uma organização criminosa foram presos e quatro veículos utilizados para a entrega no entorpecente - três caminhões e um carro de passeio - apreendidos.

A operação se estendeu por todo o fim de semana, desde sexta-feira, 15, quando os policiais federais receberam informações anônimas sobre traficantes de entorpecentes.

De posse das informações, equipe de policiais fizeram diligências na região da BR-158, onde conseguiram desmantelar a rede de tráfico de cocaína.

Seis pessoas foram presas: dois motoristas autônomos, um comerciante e três auxiliares de serviços gerais de um dos presos. Todos os presos eram naturais de MS e estão à disposição da Justiça.

