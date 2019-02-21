Homem descumpre ordem judicial e mata ex-mulher na frente dos filhos

Uma mulher foi assassinada pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira (21) em Amambai. A dona de casa Adriana Gomes, 38, estava separada há dois meses do criminoso, Milton Homero, 48.

Adriana tinha uma medida protetiva contra Milton, mas a ordem judicial não impediu o criminoso de matá-la com uma facada no peito na frente dos sete filhos do casal.

O crime ocorreu na Aldeia Amambai, onde a vítima morava com os filhos. Milton também mora na aldeia. O golpe foi tão violento que a faca atravessou o corpo da mulher.

Segundo a polícia, em dezembro do ano passado, quando o casal se separou, Milton havia tentado matar a mulher durante uma discussão, ferindo-a com um golpe de faca na mão.

Diante da violência, Adriana se separou de Milton, assim como ela de etnia guarani. Como era ameaçada, já que ele não aceitava a separação, a mulher procurou a Justiça pedindo proteção.

Uma medida protetiva foi expedida pelo Poder Judiciário, impedindo Milton Homero de se aproximar da ex-mulher.

Entretanto, na manhã de hoje, quando a vítima tomava tereré em casa com outras pessoas, foi esfaqueada e agonizou até morrer na frente das testemunhas, inclusive os filhos pequenos. Após matar a ex-mulher, Milton deixou o local e está sendo procurado pela polícia.