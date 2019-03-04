Ação entre PM, PMA, Ministério Público e Conselho Tutelar fecha boate em Miranda

Uma boate de Miranda foi fechada durante operação conjunta de Carnaval entre PMA (Policial Militar Ambiental), Ministério Público Estadual, Polícia Civil, Conselho Tutelar e 2º Pelotão da Polícia Militar. O estabelecimento funcionava com a documentação vencida, vendia bebidas para adolescentes e emitia som acima do permitido por lei.

Os Policiais Militares Ambientais mediram com um decibelímetro o som da aparelhagem instalada e o resultado foi de 69,3 decibéis, volume acima da potência permitida para o horário e região de 50 decibéis.

As aparelhagens foram apreendidas e o proprietário da boate, de 36 anos, foi autuado administrativamente e multado pela PMA em R$ 2.700,00. Ele também foi conduzido, à delegacia de Polícia Civil e responderá por crime de venda de bebidas a adolescentes.