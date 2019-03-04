Cinco pescadores são multados em R$ 6,5 mil por pesca predatória no Carnaval

Policiais Militares Ambientais de Naviraí e Três Lagoas autuaram cinco pescadores durante a operação Carnaval. As fiscalizações ocorreram no Rio Amambai e Rio Verde, em Itaquiraí e Água Clara, respectivamente.

Os quatro primeiros foram flagrados quando armavam anzóis de galho e João-bobos – bóias (petrechos proibidos), em uma região, nas proximidades do Assentamento Santo Antônio.

Os infratores iniciavam a pescaria com os petrechos ilegais e ainda não tinham capturado nenhum pescado. Foram apreendidos: um motor de popa, um barco e retirados do rio e apreendidos vários anzóis de galho e boias.

Os pescadores, de 22, 25, 42 e 52 anos, foram conduzidos à delegacia de polícia civil de Naviraí, onde foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. Eles também foram multados administrativamente em R$ 1.000,00 cada um.

Já em Água Clara, o pescador estava com redes de pesca e foi surpreendido armando os petrechos ilegais, em uma região próxima à Cachoeira Branca. Ele também não havia capturado nenhum peixe. Foram apreendidas duas redes de pesca, um motor de popa e um barco de alumínio.

O pescador, residente em Água Clara, foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.500,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de um a três anos de detenção