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Em 3 dias de Carnaval, PM de Dourados prende 13 pessoas

Neste período, o 190 recebeu em média 230 ligações por dia

Daniele Valentin

Publicado em 04/03/2019 às 17:30

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O resultado parcial da Operação Carnaval em Dourados aponta 250 abordagens e treze prisões, sendo cinco por cumprimento de mandado judicial. A ação começou na sexta-feira (1º) e os policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar também vistoriaram 144 veículos e atenderam três acidentes.

Entre os 41 atendimentos, 29 foram preventivos, por exemplo, duas ocorrências de violência doméstica, uma de desacato e uma de posse de drogas. Além desses atendimentos foram cumpridos cinco mandados de prisão, apreensão de 30 gramas de maconha e a confecção de 19 notificações por infração de transito. Neste período, o 190 recebeu em média 230 ligações por dia.

Operações - As operações realizadas na área central da cidade, principalmente durante as madrugadas, inibiram a ação de crimes como embriaguez ao volante e manobras perigosas, além de outras infrações de transito que são comuns nessa época do ano.

Oito pessoas foram presas durante o final de semana, sendo encaminhadas para as delegacias da cidade.  Para o comandante do 3º BPM, o feriado de carnaval está sendo bastante tranquilo devido as ações de prevenção desencadeadas pela unidade.

 “Fizemos um planejamento que privilegia a prevenção, colocando o máximo de policiais e viaturas nas ruas e ações como blitz de transito, arrastão e saturação nas áreas consideradas estratégicas na cidade. Os resultados até aqui são bastante importantes e podem levar a um dos períodos de carnaval mais tranquilo nos últimos anos em Dourados.” Conclui o tenente coronel Carlos Silva – Comandante do 3º BPM.

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