Mãe chama a polícia e suspeito de estuprar garoto de 13 anos é preso em Bodoquena

Um homem de 29 anos foi preso suspeito de estupro de um adolescente de 13 anos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4) em Bodoquena. Um foragido de 41 anos que também estava no local foi preso pelos militares.

Policiais militares do 3ª Pelotão/1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bodoquena foram chamados pela mãe da vítima.

Ela informou que o filho de 13 anos havia sido vítima de estupro em uma residência alugada na região Central. O autor seria um desconhecido que estava na cidade para prestigiar o carnaval.

No local, os militares localizaram o suspeito de 29 anos, que já estava detido por populares que souberam do crime.

Conforme apuração da PM, a vítima estava deitada na cama mexendo no celular, quando o suspeito entrou no quarto e passou a dizer frases sexuais e acariciar o corpo do menino. O garoto se recusou e tentou escapar do criminoso, mas acabou estuprado.

Uma testemunha do crime, um homem de 41 anos, estava com um mandado de prisão em aberto e também foi preso. Todos os envolvidos foram encaminhados para delegacia de policia civil.