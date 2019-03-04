Mãe chama a polícia e suspeito de estuprar garoto de 13 anos é preso em Bodoquena

Policial
Um foragido de 41 anos que estava no local também foi preso pelos policiais
Um homem de 29 anos foi preso suspeito de estupro de um adolescente de 13 anos. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira (4) em Bodoquena. Um foragido de 41 anos que também estava no local foi preso pelos militares.
Policiais militares do 3ª Pelotão/1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bodoquena foram chamados pela mãe da vítima.
Ela informou que o filho de 13 anos havia sido vítima de estupro em uma residência alugada na região Central. O autor seria um desconhecido que estava na cidade para prestigiar o carnaval.
No local, os militares localizaram o suspeito de 29 anos, que já estava detido por populares que souberam do crime.
Conforme apuração da PM, a vítima estava deitada na cama mexendo no celular, quando o suspeito entrou no quarto e passou a dizer frases sexuais e acariciar o corpo do menino. O garoto se recusou e tentou escapar do criminoso, mas acabou estuprado.
Uma testemunha do crime, um homem de 41 anos, estava com um mandado de prisão em aberto e também foi preso. Todos os envolvidos foram encaminhados para delegacia de policia civil.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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