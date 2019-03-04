Sem CNH, dois motoristas bêbados são presos em Bonito

Policiais militares da 1ª Companhia Independente de Policia Militar de Bonito prenderam dois motoristas bêbados transitando pelas ruas do município. Além da embriaguez, nenhum dos dois apresentou CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O primeiro foi flagrado no Bairro Jardim Boa Vista. Ele conduzia um Fiat Pálio, branco, na contramão e em zigue e zague.

O homem de 42 anos foi abordado e passou pelo teste do bafômetro. O resultado não foi divulgado, mas foi classificado como crime de trânsito.

A segunda motorista presa trafegava na contramão com um GM Vectra em pleno centro da cidade. Além disso, o veículo seguia em alta velocidade.

A condutora também não apresentou CNH e desacatou os policiais. A jovem de 22 anos passou pelo teste do bafômetro. O resultado não foi divulgado, mas também se classificou em crime.