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Quadrilha é presa e reféns liberados de cárcere em Eldorado

Entre envolvidos dois adolescente de 16 anos foram apreendidos

Daniele Valentin

Publicado em 05/03/2019 às 16:55

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Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram na madrugada desta terça-feira, na rodovia MS-156, uma camionete Toyota Hilux, branca, roubada horas antes em Eldorado. 

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região de Paranhos (MS). Condutor e passageiro eram adolescentes, ambos com 16 anos de idade, e seguiam para entregar o veículo na cidade de Ponta Porã (MS). 

Os policiais foram informados por eles de que a vítima encontrava-se em sua residência sob a vigilância de mais dois integrantes da quadrilha. Outra equipe do DOF foi acionada e deslocou até o endereço da vítima encontrando mãe e filha. Elas disseram aos policiais que foram constantemente ameaçadas de morte, caso contassem à polícia sobre a situação do roubo.

Uma equipe do DOF foi até o endereço de outro adolescente e localizou dinheiro e aparelho de telefone celular, reconhecido pela vítima como de sua propriedade. Em seguida, os policiais deslocaram até o endereço de um homem que, segundo os adolescentes apreendidos, foi o responsável em planejar o roubo oferecendo, inclusive, “boa quantia em dinheiro”. 

Na residência, os policiais localizaram o simulacro (arma de ar comprimido) utilizada no crime, além de um relógio de pulso e uma corrente de pescoço.

O último integrante do grupo foi localizado, um adolescente de 17 anos de idade. A vítima disse que a todo momento era agredida tanto psicológica quanto fisicamente enquanto permaneceu com os criminosos. Os quatro adolescentes apreendidos e devidamente identificados reafirmaram que, o homem de 18 anos de idade preso, foi o responsável pelo planejamento do roubo.

Crime - Conforme as vítimas, por volta das 2h da madrugada, quatro homens encapuzados arrombaram a residência e levaram a camionete. As vítimas foram amarradas e agredidas, conforme atesta o exame de corpo de delito do hospital de Eldorado (MS).

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado (MS) para os procedimentos legais

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