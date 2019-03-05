Suspeito de espancar e apedrejar mulher é preso pela Força Tática

Policial
Vítima ainda está internada no Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa de Corumbá
A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos suspeito de espancar a ex-mulher de apenas 20 anos. O crime ocorreu no domingo (3). A equipe da Força Tática conseguiu identificar o paradeiro do homem no mesmo dia, depois de denúncia anônima.
Além de agressões físicas, ele atingiu a mulher com uma pedrada. O suspeito estava em uma casa no bairro Guatós, parte alta da cidade. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir, porém foi capturado oferecendo muita resistência ao ser preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A pedra usada na agressão, também foi apreendida.
Entenda o caso - A vítima estava em sua residência, na rua Gonçalves Dias, bairro Aeroporto, inconsciente e apresentava diversas lesões no rosto, fratura de nariz com intensa hemorragia e lesões na altura do tórax e abdômen. Ela também estava com dificuldades respiratórias.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local juntamente com a Polícia Militar. Foi realizado o atendimento emergencial e a mulher foi levada para atendimento médico.
Vizinhos que presenciaram a briga, disseram que o acusado é o ex-companheiro da mulher, que não aceita o fim do relacionamento. Ele fugiu após a agressão.
Os policiais foram até o hospital, onde obtiveram a informação de que a vítima se encontrava em estado grave. Até ontem, (4), devido à gravidade dos ferimentos, ela ainda estava internada no Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa de Corumbá.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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