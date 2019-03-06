Europeu é preso pela PF em Corumbá com cocaína enrolada ao corpo

A Polícia Federal, nesta quarta-feira, em fiscalização no Aeroporto Internacional de Corumbá, efetuou a prisão de um estrangeiro, de 41 anos, oriundo da Letônia, o qual transportava 3,3 kg de cocaína envolvidos em pacotes plásticos enrolados junto ao corpo.

Os entorpecentes seriam levados para Fortaleza/CE, de onde seguiria para a Europa. O preso não possuía antecedentes criminais no Brasil, responderá por crime de tráfico de drogas, e, se condenado, poderá cumprir pena de cinco a 15 anos de reclusão, além de multa.

Qualquer pessoa, que tenha informações sobre esses ou outros crimes de atribuição da Polícia Federal, pode entrar em contato pelos canais de denúncia anônima da PF de Corumbá, nos telefones (67) 3231-7800 e (67) 99162-0279 (também no aplicativo WhatsApp). O sigilo é garantido.