Ao manobrar para entrar em garagem, caminhonete é atingida por carro em Bodoquena

Acidente
Um dos condutores teve corte no supercílio
Jovem identificado como Marlon sofreu corte no supercílio ao se envolver em acidente de trânsito ocorrido na tarde de ontem, por volta das 17h30, no município de Bodoquena.
Conforme apurado, ele conduzia um automóvel GM Vectra que bateu em uma caminhonete D-20 conduzido por outro homem, identificado apenas como Nico, que nada sofreu.
A colisão ocorreu na Avenida Manoel Rodrigues Oliveira. Segundo informado pela Polícia Militar, Nico manobrava para entrar na garagem, quando foi atingido na traseira.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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