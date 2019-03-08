Homem tem ferimentos ao sofrer queda de moto no centro de Bodoquena

Homem identificado como Valdemir se feriu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 21h15 de ontem, na região central de Bodoquena.

A vítima estava em uma motocicleta e sofreu queda enquanto se deslocava pela Rua Guilherme Maidana, nas imediações da Praça das Águas.

Com a queda, o homem foi socorrido reclamando de dores na perna direita e com escoriações no braço esquerdo, mas sem gravidade.

Mesmo assim, precisou ser encaminhado ao Hospital Francisco Sales. Os policiais militares sargento Martins e cabo Arguelho atenderam a ocorrência.