Homem tem ferimentos ao sofrer queda de moto no centro de Bodoquena

Acidente
Vítima foi levada ao Hospital Francisco Sales
Homem identificado como Valdemir se feriu em acidente de trânsito ocorrido por volta das 21h15 de ontem, na região central de Bodoquena.
A vítima estava em uma motocicleta e sofreu queda enquanto se deslocava pela Rua Guilherme Maidana, nas imediações da Praça das Águas.
Com a queda, o homem foi socorrido reclamando de dores na perna direita e com escoriações no braço esquerdo, mas sem gravidade.
Mesmo assim, precisou ser encaminhado ao Hospital Francisco Sales. Os policiais militares sargento Martins e cabo Arguelho atenderam a ocorrência.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS