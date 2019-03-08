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Segurança

PM de Aquidauana realiza Operação no feriado e garante segurança

Renan Nucci

Publicado em 08/03/2019 às 14:56

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Desencadeada de 01 a 05 deste mês, a grande Operação da Polícia Militar de MS, que visou a segurança da população no feriado de Carnaval e dos turistas que aproveitaram os momentos festivos para se divertirem em Aquidauana, encerrou-se com resultados positivos.

Chamada de “Operação Carnaval 2019” a ação preventiva, que faz parte da política de Comando do Coronel PM Waldir Ribeiro Acosta (Comandante Geral da Polícia Militar de MS), buscou garantir a paz e a tranquilidade aos foliões sul-mato-grossenses. Na região oeste do Estado, a missão foi desdobrada pelo Comandante do Policiamento da Área-3 (Coronel PM Hélio Gauto Rios), que ao reforçar a região Oeste do Estado com o empenho de efetivo e viaturas, obteve também ótimos resultados.

Na área de atuação do 7º Batalhão de Polícia Militar, o Comandante Tenente-coronel PM Marcelo Santos do Amaral, responsável pela segurança das festas de rua realizadas no município de Miranda e distrito de Piraputanga, conseguiu, ao lado do efetivo operacional e administrativo de oficiais e praças de serviço, números extremamente satisfatórios, graças ao policiamento ostensivo e presença nos lugares com grande movimentação de pessoas e veículos.

Além de atender sua região, o 7º Batalhão de Polícia Militar com sede em Aquidauana enviou um reforço de policiais militares para, junto com o efetivo de Corumbá e Nioaque, atenderem os tradicionais Carnavais locais.

 

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