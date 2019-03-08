PRF recupera em Miranda veículo roubado horas antes em São Paulo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou nesta sexta-feira,em Miranda, um utilitário com registro de roubo.

Durante fiscalização, no km 602 da BR-262, na Unidade Operacional Guaicurus da PRF, foi abordado um Hyundai Santa Fé, que possuía placas de Indaiatuba/SP. O motorista, de 28 anos, declarou ter saído de Cianorte/PR e iria até Corumbá/MS. Ele disse também que o veículo era de um amigo, morador de Cianorte/PR.

Porém, em consulta ao sistema, os agentes descobriram que o utilitário havia sido registrado como produto de furto na data de hoje,em Indaiatuba/SP.

Questionado sobre a informação, o condutor manteve as declarações dadas anteriormente, mas confessou que possuía antecedente criminal por receptação de veículo no Estado do Paraná. O homem e o utilitário foram encaminhados à Polícia Civil em Miranda.