Durante discussão após bebedeira, jovem é agredido com golpe de ferro na cabeça

Aquidauana
Os fatos ocorreram por volta das 03h30, no cruzamento da Rua 12 com a Rua Janjão Trindade
Jovem de 20 anos precisou ser socorrido na madrugada deste sábado, depois de ser golpeado com pedaço de ferro na cabeça. Os fatos ocorreram por volta das 03h30, no cruzamento da Rua 12 com a Rua Janjão Trindade, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar ao endereço, pois lá havia uma ocorrência de lesão corporal. Chegando lá, os policiais encontraram a vítima caída, com corte na cabeça.
O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. O irmão dele disse que ele estava bebendo com um indivíduo identificado apenas como Fernando, quando houve uma discussão que resultou nas agressões. Após a ação, o suspeito fugiu e não foi localizado.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS