Durante discussão após bebedeira, jovem é agredido com golpe de ferro na cabeça

Jovem de 20 anos precisou ser socorrido na madrugada deste sábado, depois de ser golpeado com pedaço de ferro na cabeça. Os fatos ocorreram por volta das 03h30, no cruzamento da Rua 12 com a Rua Janjão Trindade, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para se deslocar ao endereço, pois lá havia uma ocorrência de lesão corporal. Chegando lá, os policiais encontraram a vítima caída, com corte na cabeça.

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital. O irmão dele disse que ele estava bebendo com um indivíduo identificado apenas como Fernando, quando houve uma discussão que resultou nas agressões. Após a ação, o suspeito fugiu e não foi localizado.