Em desacordo com alvará, comerciante é preso pela PM em Bodoquena

Policial
Homem foi autuado por esacato, desobediência e exercício ilegal da profissão
Comerciante de 39 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada deste sábado, em Bodoquena, pelos crimes de desacato, desobediência e exercício ilegal da profissão. O homem operava um estabelecimento comercial de forma irregular na Rua Assembleia de Deus, no centro da cidade.
Conforme apurado, por volta das 2 horas a PM esteve no local, na presença do sargento Nilson e do cabo Antonio Cruz, e verificou que o alvará não permitia o funcionamento naquele horário.
Por este motivo, os policiais tomaram as devidas providências, momento em que foram desrespeitados pelo comerciante. Ainda conforme a PM, o homem é reincidente. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.
Com informações de Ricardo Flores, de Bodoquena
Investigação
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LUTO
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INFRAESTRUTURA
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