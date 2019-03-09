Vítima de mal súbito morre na rua e é roubada por dois homens

A Polícia Civil de Naviraí – a 366 quilômetros de Campo Grande – investiga a morte de um homem de 34 anos, que depois de passar mal e cair em uma das avenidas da cidade, foi roubado. Vídeos de câmeras de segurança mostram que após desmaiar, a vítima foi arrastada por dois homens até a calçada e “revistada".

O caso aconteceu na madrugada deste sábado (9), na Avenida Amélia Fukada. Paulo Pereira de Carvalho, de 34 anos, foi encontrado caído na calçada e o socorro chamado. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram ao local, tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu.

A investigação do caso começou e policiais civis passaram a procurar imagens de câmeras de seguranças que mostrassem o que havia acontecido com Paulo. Nas gravações encontradas descobriram que depois de passar mal e cair no meio da rua, a vítima ainda foi roubado por dois homens.

Nas imagens é possível ver Paulo andar sozinho, cambaleando pela avenida, até cair. Pouco depois os dois suspeitos aparecem e juntos arrastam a vítima pelos braços até a calçada. Enquanto um deles vigia a movimentação, o outro remexe nos bolsos e chega a virar o corpo em busca da carteira.

Depois de retirar algo do bolso de Paulo, os suspeitos vão embora sem prestar qualquer tipo de socorro. O atendimento veio depois, quando outras pessoas o encontraram caído. As investigações apontaram ainda que minutos antes do possível mal súbito, a vítima estava em um bar da região, na mesma mesa que os dois homens.

O corpo foi levado para o Imol (Instituto Médico e Odontológico Legal), mas conforme perícia feita no local, não há sinais de violência. Agora a polícia investiga o crime e pede ajuda dos moradores para identificar os dois suspeitos. Quem reconhecer a dupla deve entrar em contato com a Polícia Civil de Naviraí.