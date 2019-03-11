Após discussão, mulher é agredida com paulada e golpe de foice em Anastácio

Mulher de 28 anos foi agredida com paulada na barriga e golpe de foice na cabeça após uma discussão ocorrida na noite de ontem, na região do Jardim Independente, em Anastácio. O irmão dela, de 25 anos, também foi vítima das agressões. Os suspeitos foram denunciados, mas ainda não há informações sobre prisão.

Conforme o boletim de ocorrência, a mulher relatou que bebia cerveja com o irmão na frente de casa, quando uma mulher, esposa de um dos agressores, passou em frente ao local e passou a xingá-la. Houve discussão séria e um homem identificado apenas como Batista, marido da mulher que teria dado início à confusão, chegou ao local com uma foice.

A Polícia Militar foi acionada e a situação foi resolvida sem violência. No entanto, cerca de duas horas depois, Batista e o filho voltaram para a casa da vítima dizendo que iriam matá-la e deram início às agressões. A mulher precisou ser socorrida e o caso é investigado.