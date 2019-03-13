Durante discussão, homem é esfaqueado pelo próprio pai no bairro do Parque Exposições

Homem de 32 anos foi esfaqueado pelo próprio pai, de 53 anos, durante discussão na tarde desta quarta-feira, na região do bairro da Exposição, em Aquidauana.

Conforme apurado, o agressor estava embriagado e se desentendeu com o filho. Em seguida, pegou uma faca e investiu contra a vítima que acabou ferida no braço direito.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e fez encaminhamento ao hospital. O pai foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado à Delegacia de Polícia Civil.