Durante discussão, homem é esfaqueado pelo próprio pai no bairro do Parque Exposições

Aquidauana
Vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao hospital
Homem de 32 anos foi esfaqueado pelo próprio pai, de 53 anos, durante discussão na tarde desta quarta-feira, na região do bairro da Exposição, em Aquidauana.
Conforme apurado, o agressor estava embriagado e se desentendeu com o filho. Em seguida, pegou uma faca e investiu contra a vítima que acabou ferida no braço direito.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e fez encaminhamento ao hospital. O pai foi preso em flagrante pela Polícia Militar e levado à Delegacia de Polícia Civil.
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS