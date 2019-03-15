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Homem é preso depois de tentar matar esposa e enteados a facadas

Confusão teve início por causa de dinheiro

Renan Nucci

Publicado em 15/03/2019 às 14:06

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A Polícia Militar prendeu na noite de ontem, em Bela Vista, um homem que tentou matar a facadas a esposa e os dois filhos dela. Ele alega que agiu de forma violenta porque a mulher não queria dividir com ele um dinheiro o qual teria direito.

Segundo informado, por volta das 22h45, uma guarnição de serviço foi acionada por populares alegando que na Rua Benjamin Constant, no centro, havia uma briga generalizada, e que crianças e adultos gritavam por socorro.

No local, a guarnição entrou em contato com um homem, de 20 anos, que relatou à guarnição que seu padrasto, 43 anos, teria tentado matar a golpes de faca sua genitora, de 38 anos, e seus irmãos, de 12 anos e 14 anos.

Foram encontradas ensanguentadas e com lesões aparentes as três vítimas. Diante dos fatos, foi acionada a Equipe de Salvamento do Hospital São Vicente de Paula, a qual socorreu as vítimas ao referido centro de saúde.

O autor foi localizado no interior da residência, na sala, deitado em um colchão e apresentava sangramento na região do couro cabeludo e testa causado pelas vítimas ao se defenderem. O mesmo também foi socorrido posteriormente até o Hospital São Vicente de Paula. Encontravam-se no local as crianças, 07 e 10 anos, que também presenciaram toda a agressão, sendo elas acompanhadas pelo Conselho Tutelar.

No hospital, depois de medicados, foi possível constatar diversas lesões causadas pela arma branca nas vítimas. O autor, já no hospital, relatou à equipe policial que tentou matar sua amásia devido ao fato de ela não querer dividir com ele, um dinheiro ao qual segundo ele, tem direito. Depois de medicado e liberado, o autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi entregue ao policial plantonista, juntamente com a arma branca apreendida, para as providências que o caso requer.

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