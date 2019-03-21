Polícia Civil registra furtos de hidrômetros em Anastácio e em Bodoquena

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul registrou nesta quinta-feira o furto de dois hidrômetros nas cidades de Anastácio e Bodoquena. Em um dos casos, os ladrões removeram o dispositivo e deixaram os canos fechados.

Segundo boletim de ocorrência, em Bodoquena, o morador da Rua Alcides Pereira da Silva disse que o medidor foi retirado no momento em que não havia ninguém na casa. Os criminosos fecharam os canos e fugiram sem levantar suspeita.

Ele disse ainda que a residência é murada e que, apesar de haver vizinhos em todas as direções, ninguém viu pessoas estranhas pelo local. O outro caso foi no Conjunto Habitacional Antônio Clementino, em Anastácio. A vítima, de 36 anos, disse que ao chegar em casa, viu que o hidrômetro havia sido levado.