Policiais Militares de Bonito e Bodoquena participaram de instrução sobre armamento

Nessa ultima quinta-feira (21), policiais militares de Bonito e Bodoquena receberam instrução sobre armamento da 2ª Tenente Bruna Carla, Aspirante Oficial Leonel e pelo Soldado De Souza.

Na instrução, os policias fizeram nivelamento no que tange ao funcionamento, manutenção de primeiro escalão e sanar panes do armamento individual, bem como das armas longa que dispõe a Companhia.

Na ocasião a policial civil Raquel do município de Bodoquena, palestrou sobre assuntos inerentes à violência doméstica.

Houve uma discussão construtiva sobre o assunto, onde foram tratados sobre o atendimento à mulher, desde o primeiro contato pela policia militar ate o seu findar na policia civil, havendo orientação de como proceder nesse tipo de ocorrência em suma delicada.

O comandante da 1ª CIPM de Bonito, Tenente Coronel Ademir de Oliveira, incentiva esse tipo de aperfeiçoamento dos policiais, haja vista, torna o efetivo ainda mais capacitado e apto para melhor atendimento ao cidadão.