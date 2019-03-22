Policiais Militares de Bonito e Bodoquena participaram de instrução sobre armamento

Segurança
Nessa ultima quinta-feira (21), policiais militares de Bonito e Bodoquena receberam instrução sobre armamento da 2ª Tenente Bruna Carla, Aspirante Oficial Leonel e pelo Soldado De Souza.
Na instrução, os policias fizeram nivelamento no que tange ao funcionamento, manutenção de primeiro escalão e sanar panes do armamento individual, bem como das armas longa que dispõe a Companhia.
Na ocasião a policial civil Raquel do município de Bodoquena, palestrou sobre assuntos inerentes à violência doméstica.
Houve uma discussão construtiva sobre o assunto, onde foram tratados sobre o atendimento à mulher, desde o primeiro contato pela policia militar ate o seu findar na policia civil, havendo orientação de como proceder nesse tipo de ocorrência em suma delicada.
O comandante da 1ª CIPM de Bonito, Tenente Coronel Ademir de Oliveira, incentiva esse tipo de aperfeiçoamento dos policiais, haja vista, torna o efetivo ainda mais capacitado e apto para melhor atendimento ao cidadão.
Investigação
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LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
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