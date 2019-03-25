Um homem fica ferido e outro acaba preso após acidente em Anastácio

Um motociclista de 29 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, em Anastácio. Ele estava em uma Tita 150 que bateu de frente com um Fiat Palio na Avenida Manoel Murtinho, em frente da Praça Arandu. O motorista do veículo foi preso por embriaguez ao volante.

Conforme apurado, a moto seguia pela avenida, quando ao realizar manobra sentido ponte velha, houve a colisão com o veículo. Com o impacto, o motociclista teve ferimentos no joelho e nas mãos. Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e no local encontrou diversas garrafas de bebidas alcoólicas consumidas pelo motorista do Palio, de 34 anos. Os policiais constaram a embriaguez dele e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado em flagrante.

Com informações de Francis Leone