Um homem fica ferido e outro acaba preso após acidente em Anastácio

Flagrante
PM encontrou garrafas de bebidas alcoólicas no local
Um motociclista de 29 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido na noite de ontem, em Anastácio. Ele estava em uma Tita 150 que bateu de frente com um Fiat Palio na Avenida Manoel Murtinho, em frente da Praça Arandu. O motorista do veículo foi preso por embriaguez ao volante.
Conforme apurado, a moto seguia pela avenida, quando ao realizar manobra sentido ponte velha, houve a colisão com o veículo. Com o impacto, o motociclista teve ferimentos no joelho e nas mãos. Ele precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao hospital da cidade.
A Polícia Militar foi acionada e no local encontrou diversas garrafas de bebidas alcoólicas consumidas pelo motorista do Palio, de 34 anos. Os policiais constaram a embriaguez dele e o encaminharam à Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado em flagrante.
Com informações de Francis Leone
Investigação
Homem foi localizado pela Deam na Avenida Mato Grosso; vítima, de 20 anos, relatou ter sido impedida de sair do veículo
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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